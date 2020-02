Jurassic World 3: primo ciak per il film che si chiamerà Dominion

News Cinema

È la star di Jurassic World a rivelare il titolo Dominion che chiude la nuova trilogia. Chris Pratt posta sul suo account Instagram la foto del primo ciak.

Grazie alla star di questa nuova trilogia Chris Pratt, ora sappiamo che il titolo di Jurassic World 3 sarà Jurassic World: Dominion. L'attore ha postato sul suo account Instagram la foto del ciak del primo giorno di riprese, "1 di 100" come specifica lui stesso nella descrizione. L'attore scrive inoltre il significato della parola Dominion come lo si leggerebbe su un dizionario: Sovranità o controllo. "L'uomo tenta di stabilire il proprio dominio sulla natura". E Chris non sarebbe quel simpaticone che è se non ci fosse un suo tocco più personale: "reggetevi alle vostre chiappe".

Nel film Chris Pratt tornerà a vestire i panni del domatore di velociraptor Owen Grady, così come Bryce Dallas Howard sarà ancora Claire Dearing. La grande novità invece è il ritorno direttamente dalla Jurassic Park di Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum che riprenderanno i ruoli, rispettivamente, di Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcom. Dopo la direzione di Juan Antonio Bayona per Jurassic World: Il regno distrutto, alla regia si riaffaccia Colin Trevorrow che aveva diretto il primo capitolo del 2015. La storia è ambientata un anno dopo Il Regno Distrutto e racconterà quali conseguenze il mondo civilizzato dovrà affrontare ora che i dinosauri hanno libertà assoluta.

