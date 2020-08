Jurassic World 3: nuove foto dal set con il cast e la troupe alle prese con le misure anti Covid

News Cinema

Il budget di Jurassic Wold 3 è lievitato a causa delle regole da seguire per evitare il Covid-19. Anche il set si è trasformato, come si vede da tre foto postate sull'account Instagram del film.

Per rispettare i protocolli di sicurezza imposti dal Covid-19 la Universal ha visto in men che non si dica salire i costi di produzione di Jurassic World 3, il cui budget è lievitato di ben 9 milioni di dollari. A spiegare cosa stia accadendo sul set del nuovo capitolo della saga con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e... i dinosauri è un lungo articolo del New York Times, mentre tre foto postate sull'account Instagram ufficiale del film ci restituiscono un quadro piuttosto chiaro della situazione. Tanto per cominciare, a ogni membro del cast e della troupe è stata imposta la lettura di un manuale di 100 pagine nel quale vengono elencate le regole da seguire per filo e per segno. Inoltre è stato chiamato un medico, che non lascia mai il set, e si prevedono circa 18.000 test. Nel fatidico budget supplementare rientrano anche l'intero hotel affittato solo per la produzione e la bellezza 150 "stazioni" dove approvvigionarsi di gel igienizzante.

Le persone coinvolte in Jurassic World 3 sono circa 750, continua l'articolo, ma la Universal le ha divise in 2 categorie. Da una parte ci sono coloro che non hanno accesso al set (per esempio i costumisti), dall'altra il regista, gli attori, gli operatori di macchina, il direttore della fotografia, il fonico e il microfonista. Quest'ultimo gruppo fa capo alla cosiddetta Green Zone, e in una delle foto sono visibili due ingressi separati a seconda del team di appartenenza. Quelli della Green Zone devono farsi il tampone 3 volte alla settimana, e le sedie di chi recita sono circondate da coni arancioni per far sì che nessuno si avvicini. Inutile dire che gli attori seguono scrupolosamente le istruzioni, anche se alcuni sono un po’ smarriti o annoiati. Bryce Dallas Howard, per esempio, ha raccontato: "Per poter salire a bordo di un aereo, ognuno di noi ha dovuto comprendere per filo e per segno le regole da seguire, capire chi fosse coinvolto e le varie opzioni. Eravamo come porcellini d'india pronti a saltare”.

Jurassic World 3 arriverà in sala l'11 luglio del 2021, diretto da Colin Trevorrow e interpretato anche da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.