Jurassic World 3 inizia a sedurci con un baby triceratopo

Il regista Colin Trevorrow ritorna a dirigere la saga di Jurassic World arrivata al terzo capitolo e posta su Twitter un baby dinosauro che vedremo nel film.

Tutto ciò che è baby è ormai ufficialmente irresistibile. Lo è sempre stato in realtà e a Hollywood si sono accorti che se si riesce a infilare un baby-qualcosa da qualche parte, male non fa. Sulla scia di Baby Yoda, arriva nella saga giurassica un baby triceratopo come testimonia la foto che Colin Trevorrow ha postato su Twitter. Il regista ritorna alla regia in Jurassic World 3, dopo aver diretto il primo e lasciato il secondo a Juan Antonio Bayona, e ci fa vedere in questo scatto il risultato del lavoro del team degli effetti speciali (non digitali).

Il #BabyDino, #BabyDinosaur o #BabyTriceratop (comunque vogliate hashtaggarlo in attesa che lo faccia qualcuno di influente oltreoceano) è un pupazzo meccanico, un animatronic come quelli che si facevano nell'era pre-computer. Forse è indispensabile che sia reale, perché Chris Pratt o Bryce Dallas Howard dovranno prenderlo in braccio. Non è certo la prima volta, nelle due trilogie Jurassic Park e Jurassic World, che un dinosauro viene ricreato con materiali reali e animato con comandi manuali o elettronici, ma nessuno dei precedenti era mai stato così... irrestistibile, appunto.

Bisogna aspettare ancora un po' per vedere Jurassic World 3. Il film è programmato per uscire al cinema nell'estate del 2021 ma, se ve lo siete perso, potete recuperare qui sotto il cortometraggio Battle at Big Rock (sempre diretto da Colin Trevorrow) che si inserisce tra la fine di Jurassic World: Il regno distrutto e l'inizio del terzo film.