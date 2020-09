Jurassic World 3: il duetto jazz di Sam Neill e Jeff Goldblum sul set

News Cinema

Sam Neill e Jeff Goldblum sono contenti di riprendere, in Jurassic World 3, i ruoli di Alan Grant e Ian Malcolm e festeggiano la reunion cantando e suonando il piano.

Fra gli attori di Jurassic World 3, attualmente in corso di riprese, uno dei più entusiasti è Sam Neill, che a inizio agosto aveva addirittura dichiarato che il film in uscita nel 2021 è il migliore della serie. Insieme a lui tornano, nell'ultima fatica di Colin Trevorrow, Laura Dern e Jeff Goldblum, ma questo lo sapevamo già. Quello che non sapevamo e che Neill forma un'ottima coppia musicale con Goldblum, come si intuisce benissimo da un video postato dall'attore su Twitter. I due sono seduti davanti a un pianoforte e, per festeggiare la loro reunion insieme ai dinosauri, cantano "I Remember You", brano del 1941 composto da Victor Schertzinger e con parole di Johnny Mercer di cui ricordiamo la versione registrata da Doris Day a metà anni '50. In realtà è più che altro Sam Neill a cantare, mentre Jeff Goldblum, che è un celebre musicista jazz che si esibisce nei locali di Los Angeles e ha inciso degli album con la sua Mildred Snitzer Orchestra, suona il piano.

Another #JamWithJeff . Hers the thing- #JeffGoldblum flatly refuses to rehearse. So every time is the first time. pic.twitter.com/I0iFmHCpUo — Sam Neill (@TwoPaddocks) September 7, 2020

Leggi anche Jurassic World 3: nuove foto dal set con il cast e la troupe alle prese con le misure anti Covid

Anche se i fan della saga cominciata nel 1993 da Steven Spielberg con Jurassic Park aspettano con ansia di vedere i due attori duettare anche davanti a una macchina da presa nei ruoli di Alan Grant (Neill) e Ian Malcolm (Goldblum), i protagonisti di Jurassic World 3 sono Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, che tornano a interpretare Owen Grady e Claire Dearing. Laura Dern sarà sempre Ellie Sattler.