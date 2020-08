News Cinema

Jurassic World 3: il cast non andrà a Malta a girare l’inizio del film

Carola Proto di 20 agosto 2020

Per evitare a Bryce Dallas Howard, Chris Pratt & Co. di ammalarsi di Covi-19, la Universal limita le presenze sull'isola, dove il numero di positivi è in continuo aumento.

Jurassic World 3 subisce un'altra battuta di arresto, o forse sarebbe meglio parlare di un cambio di programma. Visto l'imperversare del Coronavirus in quel di Malta, il lavoro sull'isola nel Mediterraneo, che doveva ospitare l'inizio del film, verrà ridimensionato. La produzione aveva in programma di restare a Malta per tutto il mese di settembre, ma siccome fra i membri della troupe presenti sul posto sono stati scoperti 4 positivi, si è pensato di evitare contagi tenendo lontani dall'isola tanto Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill & Co., quanto la troupe della prima unità. Ad andare sarà il 50% dell'organico previsto, cioè la seconda unità, che girerà dalla fine di agosto alla fine di settembre. Lo rende noto un portavoce della Universal che ci tiene a ringraziare il governo maltese e a dire che verranno rispettati i protocolli di sicurezza. Non sappiamo se questa saggia decisione rallenterà il film né quale sarà l'alternativa. La nostra speranza è che Jurassic World 3, diretto da Colin Trevorrow e interpretato anche da Laura Dern e Jeff Goldblum, arrivi ugualmente in sala l'11 giugno del 2021.

di Carola Proto Giornalista specializzata in interviste

Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali