Jurassic World 3 e lo smart working di Colin Trevorrow condiviso su Instagram

News Cinema

Il regista condivide una misteriosa immagine di smart-working sul suo profilo Instagram. Jurassic World 3 è ovviamente, al momento, sospeso.

Eh beh, c'è smart-working e smart-working. Il cinema è purtroppo fermo ma ci sono cose che si possono fare anche lontani dal set, grazie alla tecnologia, e Colin Trevorrow ne ha dato un esempio condividendo su Instagram la seguente misteriosa immagine di Jurassic World 3: Dominion.

Ora, non abbiamo abbastanza esperienza per capire cosa stia facendo esattamente, ma è probabilmente qualcosa che ha a che fare col montaggio delle scene girate prima che la produzione venisse fermata. È comunque consolante che in un momento in cui troupe e cast sono costretti in casa (qua ne parlava Sam Neill) il regista si possa portare avanti col lavoro.

Sullo schermo vediamo una strada in apparenza deserta con uno sconosciuto personaggio in bicicletta. Per il momento ci dobbiamo accontentare, ma prima o poi ne usciremo. Resterà da vedere solo se i dinosauri, dopo quello che abbiamo passato, ci appariranno ancora spaventosi come prima.