Jurassic World 3 Dominion: una nuova foto ci riporta in un posto familiare

Mentre la lavorazione di Jurassic World 3 Dominion ha ripreso, viene rivelata una nuova foto che ci porta in un posto familiare a tutti gli appassionati.

Arrivano novità dal set di Jurassic World: Dominion, di cui, come sappiamo, è ripresa la lavorazione e che accanto agli eroi della nuova saga, Chris Pratt (diventato da poco papà) e Bryce Dallas Howard, ripropone quelli di Jurassic Park, per la precisione Laura Dern nel ruolo della dottoressa Ellie Sattler, Sam Neill in quello del dottor Alan Grant e Jeff Goldblum in quello del dottor Ian Malcolm. Per festeggiare il ritorno sul set Laura Dern aveva postato su Instagram la settimana scorsa la foto sottostante.

Ora, però, è arrivata una nuova foto che vedete sotto e che ci riporta ad un luogo familiare, se leggete bene la scritta su uno dei contenitori dell'InGen, ovvero al Sito B, Isla Sorna, dove si svolgevano Il mondo perduto: Jurassic Park e Jurassic Park III, oltre al fatto che l'isola veniva menzionata in Jurassic World: Il regno distrutto. Analizzando la foto, con il vecchio telefono sul muro, si potrebbe pensare a un flashback nella storia attuale. Comunque sia, lo scopriremo in futuro, visto che l'uscita del film è fissata all'11 giugno 2021.

Oltre ai membri del cast già ricordati in Jurassic World 3 ci sarà anche Campbell Scott nel ruolo di Lewis Dodgson, che nei romanzi di Jurassic Park è uno dei principali cattivi.