Jurassic World 3 Dominion riapre il set a luglio!

Nonostante la pandemia ancora in corso, riprenderanno il 6 luglio in sicurezza in Gran Bretagna le riprese di Jurassic World: Dominion, interrotte lo scorso marzo.

Come vedete dal ciak erano iniziate il 24 febbraio le riprese di Jurassic World 3, che ha il sottitolo Dominion, e si erano interrrotte dopo quattro settimane per l'avanzare della pandemia da coronavirus. Buone notizie: il ciak tornerà a risuonare il 6 luglio in Gran Bretagna, nella massima sicurezza per attori e troupe.

Al momento Colin Trevorrow sui suoi account social tace, ma Variety conferma la notizia data per primo da Deadline Hollywood, e chi siamo noi per dubitarne? Per completare le riprese mancano ancora 16 settimane delle 20 previste. La Universal inizia la pre-produzione proprio questa settimana e implementerà tra l'altro le misure di sicurezza e sanificazione sui set dei Pinewood Studios. Il costo di queste misure (dal controllo della temperatura ai test sierologici, alla sanificazione quotidiana) è stimato in circa 5 milioni di dollari.

Ovviamente tutti coloro che non saranno coinvolti in prima persona nella realizzazione di una scena dovranno indossare la mascherina e sul set ci saranno dei medici a disposizione di cast e troupe. Jurassic World 3 sarà la prima grossa produzione a ripartire in Gran Bretagna. Nel cast, oltre a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard (attesi a Londra nei prossimi giorni per due settimane di quarantena), torneranno della vecchia guardia Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, che in quarantena si è annoiato molto e dunque ha prodotto parecchi divertenti video casalinghi.

Adesso si aspettano gli annunci di ripartenza riprese di The Batman e del prossimo capitolo di Animali fantastici e dove trovarli.