Jurassic World 3 Dominion: nuove foto dal set e Bryce Dallas Howard piena di lividi!

Dopo il ritorno sul set per le riprese di Jurassic World: Dominion, The Sun condivide sui social alcune interessanti immagini che rivelano l'ambientazione del film. E Bryce Dallas Howard si mostra piena di lividi.

Tra i film che hanno ripreso la lavorazione in questo momento di grande incertezza c'è Jurassic Park: Dominion, terzo capitolo della saga rilanciata da Colin Trevorrow. E visto che le riprese si svolgono in Inghilterra, The Sun ha avuto gioco facile nel procurarsi, pubblicare e condividere sui social delle foto che rivelano l'ambientazione innevata di questo episodio, che sarà pare molto diverso dai precedenti. Nella foto dall'alto, che vedete qua sotto, si vede addirittura la sagoma spezzata di un aereo precupitato.

Brit film industry roars to life as filming on Jurassic World set begins https://t.co/rCkNBcLgzM — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) July 12, 2020

Nel frattempo Bryce Dallas Howard, sempre su Twitter, ha pubblicato un post in cui allude alle scene d'azione che compie nel sequel e che non sempre vanno lisce, come dimostra la foto in cui si vedono diversi lividi.

Raise your hands if you’re happy to be doing stunts again!! https://t.co/Rq1rtH05QH pic.twitter.com/n6IMR2X0ov — Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) July 16, 2020

La data di uscita di Jurassic World 3 resta fissata all'11 giugno 2021, quando la pandemia, che in questo momento ci fa più paura dei dinosauri, sarà speriamo solo un lontano ricordo.