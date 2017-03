Jurassic World 2: Juan Antonio Bayona pubblica su Twitter la prima foto dal set

Non ci sono ancora dinosauri, ma i loro giganteschi scheletri nella sala di un museo di paleontologia, nella prima foto che il regista Juan Antonio Bayona twitta dal set di Jurassic World 2, l'atteso sequel che arriverà nelle sale il 7 giugno 2018. Ma dal momento che è la prima immagine del sequel, ce la faremo bastare.

Nella foto si vede una ragazzina dai capelli rossi che guarda il teschio di un Triceratopo e ha indotto molti sul web a chiedersi se si tratti di Claire da giovane o magari, chissà, della figlia di Claire e Owen. Comunque sia, traspare dalle parole di Bayona (che ha twittato la foto anche con didascalia in spagnolo) il suo entusiasmo per il progetto.

So excited to show you this!! A first look of the new Jurassic adventure. #JW2 pic.twitter.com/U7eJRANXgg