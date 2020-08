Jurassic Word 3: per Sam Neill, appena arrivato sul set, è il film migliore della saga

Continuano imperterrite e vanno a gonfie vele, fra l'entusiasmo generale, le riprese di Jurassic World 3, il sesto film del franchise cominciato da Steven Spielberg nel '93 con Jurassic Park. Prova ne è una foto postata da Sam Neill su Twitter con cui l'attore suggella l'inizio del suo lavoro sul set di Colin Trevorrow al fianco dei protagonisti Bryce Dallas Howard e Chris Pratt e delle altre due "vecchie guardie" Laura Dern e Jeff Goldblum, che riprendono i ruoli di Ellie Sattler e Ian Malcolm. Neill, però, non ha condiviso un'immagine del suo Alan Grant come lo ritroveremo 19 anni dopo Jurassic Park III, ma della sua versione giovane, scrivendo che Jurassic World 3 è, secondo lui, il miglior titolo della serie fino ad ora. Queste le sue parole: "Tenetevi forte - riprendo il mio vecchio cappello questa settimana e torno a combattere i dinosauri. E’ il miglior film fino ad ora. Sono contentissimo e terrorizzato - queste cose vi stenderanno. Con @LauraDern @BryceDHoward @prattprattpratt #JeffGoldblum @colintrevorrow ovviamente adesso sono un po’ più… brizzolato…".

Hold onto your hats- gettin' my old one back on this week , and facing off dinosaurs once again. Best yet .Excited and terrified- these things will kill ya. With @LauraDern @BryceDHoward @prattprattpratt #JeffGoldblum @colintrevorrow I'm obviously a little more ...grizzled now.. pic.twitter.com/zYtG5uadB2