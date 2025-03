Jurassic Park, Steven Spielberg stava per rovinare tutto: i dinosauri dovevano essere completamente diversi!

News Cinema

Il grandioso successo di Jurassic Park è legato soprattutto ai rivoluzionari prodigi della CGI. Eppure, inizialmente, Steven Spielberg aveva tutt'altri piani per le sequenze con i dinosauri, che pensava li avrebbero resi molto più spaventosi...

Steven Spielberg ha prodotto e diretto blockbuster leggendari e, tra i titoli in cima alla lista, non può mancare Jurassic Park. Il cult del 1993 è tra i più amati nella filmografia del regista e, quando uscì, riscosse uno straordinario successo, avviando un franchise che ancora oggi ha un'enorme importanza. Il film campione d'incassi ha regalato agli spettatori un'esperienza senza precedenti, grazie agli sbalorditivi effetti visivi. Tuttavia, all'inizio, Spielberg aveva pensato ad un modo completamente diverso per 'portare in vita' i dinosauri.

A conquistare il pubblico, si diceva, è stato l'incredibile realismo delle creature preistoriche, che ha fatto di Jurassic Park una pietra miliare in tema di CGI. I piani originali di Steven Spielberg, al contrario, prevedevano un uso massiccio di effetti pratici. L'autore era convinto che, in questo modo, il risultato sarebbe stato ancora più terrificante. Per fortuna ha cambiato idea: ecco com'è andata.

Jurassic Park: perché Steven Spielberg ha rinunciato agli effetti pratici per i dinosauri

Jurassic Park ha incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo e l'uso della CGI per creare i dinosauri è stato il fattore decisivo per la consacrazione. Il supervisore degli effetti visivi Phil Tippett, in un'intervista del 2019 con The Hollywood Reporter, ha ripercorso il lavoro svolto per il film, svelando che, inizialmente, gli era stato chiesto di usare l'animazione go-motion per alcune delle sequenze con i dinosauri. In seguito, però, gli è stato comunicato che le sequenze sarebbero state realizzate in CGI.

"Mi sono appena estinto" ha commentato, rivelando la sua sorpresa per l'intenzione di Spielberg di utilizzare le moderne tecnologie, invece degli effetti pratici. Il portale Flickering Myth fa ulteriore chiarezza, spiegando che il regista aveva in programma di usare animatronics e go-motion per i campi lunghi e altri effetti pratici affinché le sequenze risultassero quanto più realistiche possibile. I suoi piani sono cambiati dopo aver visto il filmato di prova creato da Dennis Muren. A quel punto, ha fatto dietrofront e deciso di affidarsi ai prodigi cinematografici.

È un bene che Spielberg sia tornato sui propri passi: Jurassic Park include alcune delle sequenze in CGI più incredibili di sempre e, al tempo stesso, l'autore è rimasto fedele alla sua visione originale. "Sto puntando al realismo totale - ha dichiarato a Empire nel 2018 - in contrapposizione a qualsiasi cosa che enfatizzi la meraviglia. Non ci sono luci attorno ai miei dinosauri, sono in carne e ossa".

Il suo piano originario aveva senso, in vista dell'obiettivo finale. Il processo di sviluppo ha reso evidente che il più alto livello di realismo non poteva essere perseguito con gli effetti pratici... e il resto è storia. Spielberg voleva che Jurassic Park fosse terrificante e, probabilmente, se fosse rimasto fermo sulla propria idea iniziale, lo sarebbe stato davvero. Ma non in senso positivo...