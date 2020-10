Jungleland: Charlie Hunnam e Jack O'Connell nel trailer del film pugilistico

News Cinema

Distribuito il primo trailer di Jungleland, film di genere pugilistico interpretato da Charlie Hunnam, Jack O'Connell e Jonathan Majors.

Se vi piacciono i film sulla boxe, non potete lasciarvi sfuggire, quando uscirà, il drammatico Jungleland, di cui vi mostriamo il trailer e che ha per protagonisti Charlie Hunnam e Jack O'Connell nel ruolo di due fratelli che cercano di imporsi nel mondo underground della boxe a mani nude.

Quando Stanley (Hunnam) non riesce a ripagare un pericoloso boss (Jonathan Majors), i due sono costretti a portare con sé un inatteso compagno di viaggio, mentre attraversano l'America per partecipare a un torneo ad alto rischio. Mentre Stanley allena Lion (O'Connell) per il match della sua vita, una serie di eventi minaccia di separarli.

Presentato al Festival di Toronto e accompagnato da ottime critiche, Jungleland, diretto da Max Winkler, uscirà in America il 6 novembre al cinema e il 10 novembre on demand.