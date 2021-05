Jungle Cruise: un nuovo trailer italiano del film Disney con Dwayne Johnson e Emily Blunt

News Cinema

Il nuovo film d'avventura targato Disney debutterà nelle sale italiane il prossimo 28 luglio. Questo è il nuovo trailer italiano di Jungle Cruise.

La carriera politica è lì che lo attende, come tutti ben sappiamo. Ma, in attesa di diventare Presidente degli Stati Uniti, Dwayne Johnson continua a inanellare film, danari e popolarità (che poi magari gli serviranno in campagna elettorale, chi lo sa).

Il suo nuovo film si chiama Jungle Cruise, ed è un film sospeso tra avvenura e commedia targato Disney, ispirato a una omonima, celebre attrazione dei parchi di divertimento della casa di Topolino e anche ai vecchi film d'avvenura per famiglie in live action prodotti dallo Studio negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta.

Nel film l'ex The Rock è affiancato da Emily Blunt, e a dirigerli c'è il francese Jaume Collet-Serra, con a disposizione un cast comprende anche Jake Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti ed Edgar Ramirez.

A lungo rimandato per via della pandemia, Jungle Cruise si prepara a fare finalmente il suo debutto nei cinema italiani il prossimo 28 luglio, ma anche su Disney+ due giorni dopo, dal 30, in versione Accesso VIP (ossia con un sovrapprezzo rispetto a quello del normale abbonamento).

Jungle Cruise: il nuovo trailer italiano