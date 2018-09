Jungle Cruise, terminate le riprese del film Disney con The Rock ed Emily Blunt

Se siete fan di Indiana Jones e non vi va di aspettare il 2021, quando dovrebbe uscire il quinto capitolo della saga, potrete consolarvi nell'ottobre del 2019 con Jungle Cruise, interpretato da Dwayne Johnson e Emily Blunt. Le riprese del film di Jaume Collet-Serra sono appena terminate, e i due attori hanno voluto di persona salutare la troupe con il simpatico video su Twitter che vi embeddiamo qui sotto.

La storia di Jungle Cruise, ispirato all'omonima giostra di Disneyland, vede Frank (Johnson), capitano di una barca piccola ma indomita, accompagnare sorella e fratello (Blunt e Jack Whitehall) alla ricerca di un mitico albero che possiederebbe proprietà curative. C'è però una spedizione rivale tedesca che vuole arrivare prima di loro. Il villain è interpretato da Edgar Ramirez, nel ruolo di un personaggio discendente dei conquistadores, guida del gruppo rivale di cui sopra.





"It’s very bittersweet to have something so uniquely special come to an end — but myself and my one and only virtuoso, Emily Blunt proudly say, that’s an official wrap of our epic Disney's @JungleCruise."

(via @therock) pic.twitter.com/6p3iyguaXp