Jungle Cruise: ecco il nuovo trailer italiano del film Disney con Dwayne Johnson ed Emily Blunt!

Ispirato a una celebre attrazione dei parchi a tema, il film, che ha nel cast anche Jake Whitehall, Jesse Plemons, Edgar Ramirez e Paul Giamatti, uscirà in America il 24 luglio e da noi il 12 agosto.

Uscirà nei cinema italiano il 12 agosto, quando il periodo di forzato isolamento che stiamo vivendo, speriamo, sarà solo un lontano ricordo e i cinema si riempiranno di nuovo: parliamo del film Walt Disney Pictures, Jungle Cruise, ispirato a una celebre attrazione dei parchi a tema, e capitanato da Dwayne Johnson e Emily Blunt, che riportano in auge l'avventura per famiglie che ha da sempre contraddistinto la Casa del Topo. Del film avevamo già visto un trailer e adesso lo Studio ne ha appena diffuso un altro, in italiano.



Jungle Cruise: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ad affiancare i protagonisti in questa impresa, in cui li dirige il francese Jaume Collet-Serra, c'è un cast di tutto rispetto che comprende Jake Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti ed Edgar Ramirez. Vediamo dunque l'intrepida esploratrice e il capitano del battello, impegnati in una pericolosa missione lungo la giungla amazzonica, alla ricerca di un albero dalle magiche proprietà taumaturgiche.