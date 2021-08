Jungle Cruise è primo al boxoffice italiano del weekend, ma Old si difende

News Cinema

Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt debutta in cima al botteghino italiano del weekend, lo seguono Old di M. Night Shyamalan e la riedizione del Signore degli Anelli: Le Due Torri.

Prevedibilmente la vetta del boxoffice italiano del weekend spetta a Jungle Cruise, avventura per famiglie targata Disney e interpretata da Dwayne Johnson ed Emily Blunt: la partenza nei primi cinque giorni ha fatto registrare 811.000 euro (680.000 nel solo fine settimana). Nel mondo il blockbuster basato su una popolare attrazione di Disneyland ha registrato 62.000.000 di dollari, più pare una trentina in Accesso VIP su Disney+. Tenendo presente il budget di 200 milioni, a dispetto della partecipazione di un divo come The Rock, non tutti gli analisti americani sono pronti a mettere la mano sul fuoco sul superamento dei 400 d'incasso, la soglia indicativa per rientrare nei costi, ma è presto per dirlo.

Old di M. Night Shyamalan viene scalzato di una posizione e slitta alla seconda, con un incasso di altri 301.000 euro che confluiscono nel totale italiano di 1.164.000, ma la situazione del thriller-horror è ben diversa da quella di Jungle Cruise: costato appena 18 milioni di dollari, al momento viaggia sui 48.500.000 di introiti in tutto il mondo, quindi è già un solido successo. La spiaggia che fa attraversare a un gruppo di turisti tutte le fasi dell'esistenza in 24 ore a quanto pare ha intrigato il pubblico.

La riedizione del Signore degli Anelli: Le Due Torri di Peter Jackson, appena proposta, ha conquistato direttamente la medaglia di bronzo con 311.000 incassati in sei giorni (177.000 nel solo weekend). Simili esiti fanno pensare che le riproposte al cinema di grandi classici non siano peregrine, specialmente in momenti di difficoltà.