Jungle Cruise, Dwayne Johnson ed Emily Blunt in un backstage action!

Non solo The Rock, ma anche Emily Blunt si è data personalmente ad alcune scene d'azione nell'avventura Disney Jungle Cruise, tra poco nelle nostre sale. Ecco un backstage movimentato!

Avventura scanzonata basata su un'attrazione dei parchi a tema Disney, Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt si mostra ancora, con un backstage dedicato alle sequenze d'azione: lo sappiamo, dove c'è The Rock l'azione non può mancare, ma come lui stesso spiega nel video, si stupisce quando incontra altri membri del cast disposti come lui a mettersi in gioco fisicamente. Parliamo di Emily Blunt, ancora nelle nostre sale con A Quiet Place II, qui coprotagonista del lungometraggio e, come si vede in alcune riprese di questo backstage, alle prese con qualche scena pericolosa grazie all'aiuto dei cavi di sicurezza (poi cancellati in post-produzione). Il divertimento aumenta perché, come ci spiega Emily, il suo personaggio è irruento e non pianifica nulla, buttandosi a capofitto nei guai e improvvisando!

Ricordiamo che Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra arriva in sala, finalmente e dopo essere stato rimandato di un anno, a partire dal 28 luglio, mentre dal 30 sarà disponibile in Accesso VIP in streaming su Disney+, cioè con un costo aggiuntivo al di là della sottoscrizione al servizio. La storia racconta del capitano di un piccolo battello, Frank (Johnson), che accompagna lungo il Rio delle Amazzoni l'esploratrice inglese Lily Houghton (Blunt) e suo fratello (Jack Whitehall), alla ricerca dell'Albero della Vita, dalle magiche proprietà curative. Ma qualcun altro ovviamente è interessato ad arrivare prima di loro... Leggi anche Jungle Cruise, Dwayne Johnson comunica la fine delle riprese