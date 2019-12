Jumanji: The Next Level, una citazione dal Jumanji originale: la coglierete?

News Cinema

Il regista Jake Kasdan ha svelato a TheWrap una chicca... e quanto sia stato complesso inserirla!

Jumanji The Next Level è da oggi in sala, e vi segnaliamo che in un'intervista a TheWrap il regista Jake Kasdan ha confermato una piuttosto sofisticata citazione del primo Jumanji: non parliamo del film precedente di questa saga reboot, cioè Jumanji - Benvenuti nella giungla, ma proprio del Jumanji (1995) con Robin Williams, diretto da Joe Johnston. Proseguendo incappate chiaramente in spoiler, ma potrebbe essere divertente tornare su questo articolo qualora vogliate testare la vostra conoscenza jumanjica.



Jumanji The Next Level: ecco la citazione del film con Robin Williams

In Benvenuti nella giungla c'era un "Alan Parrish è stato qui" inciso su un albero accanto al nascondiglio di Jefferson (Nick Jonas). Questa volta Jake Kasdan e i suoi sceneggiatori si sono lanciati in qualcosa di più complesso. Al termine del film Danny DeVito flirta con Nora (Bebe Neuwirth), che gestisce il locale un tempo diretto da suo personaggio e da quello di Danny Glover. Nora altri non è che Nora Shepherd, cioè la zia di Peter e Judy nel Jumanji originale, portata sullo schermo già allora dalla Neuwirth. Se non ve ne siete accorti è anche perché le circostanze impedivano a Kasdan di essere più esplicito. Ecco la sua spiegazione.

"In che consiste la sfida: gli eventi del Jumanji originale vengono di fatto cancellati alla fine del film con un paradosso temporale, è come se non fossero mai successi, è un trucco alla Ritorno al futuro. Questo rende molto difficile connettere direttamente spunti di quel film ai nostri film, anche se è importante per noi provarci quando possiamo, perché noi abbiamo una vera adorazione per quel film, e secondo me sarebbe più corretto se si collegassero. Infatti questa è una delle mie scene preferite."