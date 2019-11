Jumanji The Next Level, le prime reazioni dagli USA: forse è meglio del precedente?

Jumanji The Next Level ci attende in sala proprio a Natale, il 25 dicembre. Negli Stati Uniti esce poco prima, il 13 dicembre, ma qualcuno ha già partecipato a una proiezione stampa. Le reazioni di influencer e giornalisti, osservando i social, sembrano generalmente positive, anzi per qualcuno questo secondo capitolo del reboot potrebbe essere migliore di Jumanji - Benvenuti nella giungla.

Sean O'Connell di Cinemablend loda l'espansione della storia e l'idea che Kevin Hart interpreti l'avatar videoludico di Danny Glover, con spassosi risultati vocali (che purtroppo si potrebbero perdere nell'edizione italiana). Rebecca Brayton di Watchmojo conferma il giudizio positivo su Hart, citando anche lei "la più alta posta in gioco nel racconto". Brandon Davis di ComicBook.com non sa quale membro del cast sia meglio dell'altro, e si dice stupito da alcuni risvolti toccanti della narrazione.

La freelance Maude Garrett si spinge oltre i colleghi: "The Next Level riesce dove pochi sequel riescono... è un film bello quanto il primo, se non migliore. Hanno mantenuto quello che lo rendeva divertente e ci hanno costruito sopra, con modifiche esilaranti che mi hanno fatto davvero ridere ad alta voce."

Naturalmente, tutto dipende ancora da quale per voi sia il "primo" capitolo, perché ci sarebbe il Jumanji del 1995 con Robin Williams, tuttora considerato il canone da molti veri fan. Bisogna tuttavia ammettere che, tra tutti i reboot e recuperi hollywoodiani degli ultimi anni, quello di Jumanji con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan è uno dei più ispirati e sinceramente divertiti.





Just came out of the #Jumanji The Next Level screening! Super fun, higher stakes, more emotional moments. For me, the first one belonged to @jackblack; this one is @KevinHart4real’s. But everyone was stellar as always. Also, great surprises in store! pic.twitter.com/h2jJTAdvGZ