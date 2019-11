Jumanji - The Next Level, il nuovo poster italiano del sequel in arrivo a Natale

News Cinema

Dwayne Johnson, Jack Black e il resto della banda tornano nel movimentato sequel d'azione.

Proprio il 25 dicembre gli spettatori di tutte le età troveranno sotto l'albero Jumanji - The Next Level, il sequel del grande successo Jumanji - Benvenuti nella giungla. Possiamo mostrarvi oggi un poster in esclusiva di queste avventure, che vedono ancora come protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Dirige ancora Jake Kasdan, sempre ispirandosi all'originale libro illustrato Jumanji di Chris Van Allsburg, anche se del libro e dell'originale trasposizione con Robin Williams ormai è rimasto ben poco.

La storia vede i ragazzi protagonisti tornare a controllare i propri avatar e recuperare Spencer, che ha segretamente riavviato il terribile videogioco che risucchia chiunque nelle sue avventure. Questa volta i ruoli saranno distribuiti nuovamente, ma la squadra dovrà fare i conti con due nuovi personaggi, che rispondono al nonno di Spencer (Danny De Vito) e al suo amico Milo (Danny Glover), bellicosi pensionati...