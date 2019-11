Jumanji - The Next Level, i divertenti auguri di Dwayne Johnson a Danny DeVito

News Cinema

The Rock scherza con DeVito per i suoi 75 anni: nel film è Danny a controllare l'avatar di Johnson del gioco...

Danny DeVito ha compiuto 75 anni e ha ricevuto gli auguri via Instagram da Dwayne Johnson, che in Jumanji The Next Level (nei nostri cinema a Natale), è il suo muscoloso e possente avatar nel videogioco. In sostanza, nel film di Jake Kasdan, il buon The Rock ha dovuto recitare come se fosse DeVito, nella storia il nonno di uno dei giovani giocatori, per caso catapultato nell'esperienza virtuale. Il paradosso della situazione e l'ironia del grande attore americano non hanno mancato di colpire Johnson, che nel post ha inserito una foto che li vede insieme in un corridoio, corredata da queste considerazioni...





Gemelli vincenti.

Buon compleanno alla vera star del nostro imminente Jumanji The Next Level, l'unico e il solo Danny DeVito.

Questo ruolo mi ha richiesto di entrare dentro di te, in profondità.

Scusami, così suona male.

Questo ruolo mi ha richiesto di INCARNARTI e alla fine è diventato uno dei personaggi PIU' DIVERTENTI della mia carriera.

Ma la parte migliore è che abbiamo dato vita a questo improbabile eppure bellissimo legame.

Kevin Hart, chi?

Appunto.

Buon compleanno, amico mio.

E hai ragione al 100%, la vita è un dono e a volte ce ne dimentichiamo.

Un urrà per il dono della vita!