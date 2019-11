Jumanji The Next Level, foto di gruppo con Dwayne Johnson, Danny DeVito, Kevin Hart e Danny Glover

News Cinema

Quattro personalità dell'intrattenimento made in USA, due generazioni a confronto e... letteralmente unite nel film.

Nell'attesa incuriosita per Jumanji - The Next Level, in Italia dal 25 dicembre in tempo per l'uscita digestiva dopo il pranzo di Natale, Dwayne Johnson continua col suo stile a promuovere il film con semplicità e ironia sul suo canale Instagram. Pensiamo sia poetico condividere con voi questa piccola foto di gruppo: non si tratta dell'intero cast di questo seguito di Jumanji - Benvenuti nella giungla. Gli interpreti effettivi del film di Jake Kasdan sono sempre Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, però quest'immagine ha un grande valore.

Nel videogioco protagonista del film infatti Johnson e Hart sono rispettivamente gli avatar dei nonnetti Danny DeVito e Danny Glover: c'è una vera comunicazione diretta tra due diverse generazioni dell'intrattenimento americano. Mentre ci chiediamo come farà il doppiaggio nostrano a tener testa a questa curiosa (e a quanto pare riuscita) "possessione", vi lasciamo a guardare questi sorrisi, che ci paiono assai sinceri e divertiti. Come non condividere The Rock quando scrive "Questa me la incornicio"?