Jumanji: The Next Level, ecco un nuovo trailer italiano del film con Dwayne Johnson nei cinema a Natale

Jake Kasdan confermato dietro la macchina da presa, e al fianco di The Rock tornano Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

Uscito due anni fa, Jumanji: Benvenuti nella Giungla non è stato soltanto uno straordinario successo al box office italiano e internazionale, ma anche un film che, per una volta, non impallidiva di fronte al confronto col modello originale, quel Jumanji diretto nel 1995 da Joe Johnston con protagonisti Robin Williams e una giovanissima Kristen Dunst.

Ora quel film, a cavallo tra sequel e reboot, sta per avere un sequel vero e proprio: arriverà infatti a Natale nei cinema italiani Jumanji: The Next Level, che vede confermato Jake Kasdan dietro la macchina da presa e Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan come protagonisti.

Tornano nel cast anche Alex Wolff, Madison Iseman, Ser'Darius Blain, Morgan Turner, Colin Hanks e Nick Jonas, , mentre nuove entrate di tutto rilevo nel casi sono quelle di Danny De Vito, Danny Glover, Awkwafina e Ashley Scott.

Questo è il nuovo trailer italiano di Jumanji: The Next Level, seguito dalla sua sinossi ufficiale:



In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.