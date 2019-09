Jumanji: The Next Level , ecco il primo poster ufficiale del film con Dwayne Johnson

News Cinema

Debutto nelle sale previsto per il 25 dicembre di quest'anno.

In origine ci fu Jumanji, il film del 1995 di Joe Johnston interpretato da Robin Williams e da una giovanissima Kristen Dunst. Poi è stata la volta, nel 2017 del Jumanji - Benvenuti nella giungla di Jake Kasdan, a cavallo tra sequel e reboot dell'originale.

E ora tocca a Jumanji - The Next Level, che è nuovamente diretto da Kasdan, conferma il quartetto di protagonisti composto da Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, e debutterà nei cinema italiani il prossimo 25 dicembre distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questo è il suo primo poster ufficiale:





Questa la sinossi ufficiale del film:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.