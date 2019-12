Jumanji The Next Level è l'ultimo film per Jack Black?

News Cinema

L'attore medita di ritirarsi, magari tenendosi disponibile per serie tv a ritmo "impiegatizio", per stare più vicino alla sua famiglia.

Jumanji - The Next Level, in arrivo in Italia il 25 dicembre, potrebbe essere l'ultimo film per Jack Black, ancora impegnato in questo sequel al fianco di Dwayne Johnson, Karen Gillan e Kevin Hart. La notizia, che sorprende un po', arriva dall'attore stesso, impegnato nel tour promozionale: pur lasciandosi aperta la possibilità di una serie tv, dai ritmi di lavoro impiegatizi che gli lascerebbero tempo per la famiglia, Jack Black sembra fare sul serio. Va però ricordato che diversi altri attori in passato hanno sventolato intenzioni del genere (abbiamo perso il conto di quante volte l'abbia fatto Eddie Murphy, per esempio). Verificheremo se Jack non cambierà idea. Nel frattempo leggiamo quanto ha detto:





"Mi piacerebbe fare un altro disco dei Tenacious D [il duo comico-musicale che ha formato con Kyle Gass, ndr]. Forse un altro film ancora. Sto assaporando l'idea di una pensione anticipata. Non poi così anticipata, perché ho 50 anni. Da tempo dico che questo è il mio ultimo film. Vedremo. Non so dire davvero quale sarà il mio prossimo impegno, è troppo presto, porta male. Ho un paio di assi nella manica, ma mica tanti. Valuto di chiudere tutto abbastanza presto. Cavalcare verso l'orizzonte, al tramonto."