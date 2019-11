Jumanji: The Next Level, Dwayne Johnson l'ha già visto e ce lo raccomanda

News Cinema

L'attore, sempre attivissimo sui social, posta una foto dalla sua proiezione privata.

Avete già programmato il vostro Natale in compagnia di Jumanji: The Next Level, in uscita in Italia proprio il 25 dicembre? Qualcuno ha già visto il sequel di Jumanji: Benvenuti nella giungla, e quel qualcuno è il mitico Dwayne Johnson ex-The Rock, sempre molto attivo con i suoi fan sui social. Dwayne ha postato su Instagram una foto della saletta privata in cui ha visionato il film finito, che ricordiamo vede nel cast anche Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e le new entry Danny De Vito e Danny Glover. Ecco il testo del suo messaggio tradotto.

"La vità è chiasso. La vita è impegni.

E' bello sedersi in un cinema sereno e vuoto, con Lauren Hashian (sua moglie, ndr), a guardare il nostro nuovo Jumanji: The Next Level.

Dopo due anni di duro lavoro (di migliaia di persone) è finalmente pronto.

Abbiamo fatto uno di quelli buoni.

Non vedo l'ora che lo guardiate con le vostre famiglie."