Jumanji - The Next Level, Dwayne Johnson contro Kevin Hart in versione picchiaduro!

O "rullacartoni" si diceva una volta, quando non si voleva usufruire del termine tecnico "beat'em up"...

Non bisogna dimenticare che Jumanji - The Next Level, in uscita italiana il 25 dicembre, si ambienta pur sempre in un videogioco, come il precedente Jumanji - Benvenuti nella giungla. Ce lo ricorda col consueto humor Dwayne Johnson su Instagram, condividendo un nuovo spot del film: Kevin Hart (nel film l'avatar di Danny Glover) decide di sfidare Johnson (nel film l'avatar di Danny DeVito) a una vero beat'em up, per gli amici "picchiaduro" e per gli amici un po' più anziani "rullacartoni".

Sulle prime Kevin sembra avere la meglio con un triplo ceffone eseguito col potere del Chi, ma nulla può contro la reazione di Dwayne, una "critical hit" da manuale che letteralmente uccide l'avversario. Jack Black, avatar di Ser'Darius Blain, commenta: "Devi proprio smetterla di uccidere tutti"...