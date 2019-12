Jumanji - The Next Level, Dwayne Johnson celebra il successo con sua figlia

News Cinema

Jazzy, anni quattro, ha le sue idee su come bisogna festeggiare qualcosa... e non sono quelle di un adulto!

Dwayne Johnson sta festeggiando la sicurissima partenza al boxoffice di Jumanji The Next Level: per l'uscita italiana del film di Jake Kasdan dovremo attendere ancora il 25 dicembre, però nel frattempo gli oltre 60 milioni di dollari portati a casa negli States hanno superato le più rosee aspettative, e il film ha già totalizzato nel mondo 216 milioni. Dwayne, anche coproduttore, ha deciso di celebrare il debutto vittorioso comunicando a sua figlia Jazzy, anni 4, la lieta novella. Non aveva però previsto che le dinamiche di festeggiamento di una bambina di quattro anni non prevedono brindisi: il party è consistito nel seppellire il papà sotto enormi peluche. Se avete difficoltà a scorgere The Rock nella foto postata su Instagram, dovreste però riconoscerne il piedone che spunta dal cumulo di tenerezza.

Anche voi festeggiate così?