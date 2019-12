Jumanji - The Next Level, Danny DeVito ci spiega come ha interpretato The Rock

News Cinema

DeVito e Dwayne Johnson continuano a scherzare su Twitter: cresce l'attesa per il 25 dicembre.

Due giorni fa vi abbiamo già spiegato la distribuzione di avatar e personaggi in Jumanji - The Next Level, ora è il momento di sapere dalla viva voce di Danny DeVito cosa abbia significato per lui interpretare Dwayne Johnson. Come infatti ormai saprete, in Jumanji The Next Level gli avatar videoludici di Dwayne Johnson e Kevin Hart sono posseduti dal nonno del giovane Spencer, cioè appunto DeVito, e da un suo altrettanto attempato amico, portato sullo schermo da Danny Glover.

Danny ci spiega che, da bravo "method actor", punta all'immedesimazione totale, ottenuta seguendo tre regole: allenamento fisico per essere all'altezza di The Rock, compenetrazione nella sua psicologia e... un piccolo aiuto dal reparto trucco e parrucco. Il video è stato condiviso da Johnson sul suo Twitter. Esilarante l'introduzione: "Quando mi hanno proposto di interpretare una roccia ["A rock" in originale, ndr] in questo film, ho detto: sicuro, soldi facili! Quando mi hanno detto che si trattava di THE Rock, ho pensato: beh, ancora più facile!"