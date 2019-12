Jumanji The Next Level come Mission Impossible, parola di Karen Gillan

News Cinema

L'attrice ha spiegato il livello d'impegno fisico che i coordinatori degli stunt le hanno richiesto.

Jumanji The Next Level ha in serbo per gli spettatori un pacchetto completo per la sua uscita il 25 dicembre: il divertimento per famiglie presuppone anche un po' d'azione... e quella che c'è nel film con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan non è da sottovalutare. Proprio quest'ultima, in un'intervista a Entertainment Weekly, ha spiegato quale sia stato il suo segreto per esibirsi in performance ginniche assai elaborate e iperdinamiche. Non si tratta solo dell'esperienza maturata dalla Gillan in Jumanji - Benvenuti nella giungla, nè sono stati sufficienti gli allenamenti nei panni di Nebula nell'ambito del Marvel Cinematic Universe. Il segreto è legato... alla carica di Tom Cruise che aleggia nell'aria! Leggiamo le esatte parole di Karen.

"Ora so come usare i nunchaku! Non avrei mai pensato un giorno di poterlo dire! Ho dovuto fare un sacco di pratica perché avevo una sequenza intera coi nunchacku, e l'ho fatta tutta io. Il montaggio è serrato, di certo qualche controfigura è da qualche parte, ma nella maggior parte della scena sono proprio io. Avevamo sul set il team dei Mission: Impossible, erano decisi a farmi fare la maggior parte delle scene d'azione senza controfigura. Mi sono sentita onorata, perché mi hanno spinto a cogliere quest'occasione."