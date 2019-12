Jumanji the Next Level: chi interpreta chi, anche nel film precedente

News Cinema

Personaggi e avatar nel videogioco: facciamo un po' di chiarezza sulla serie.

A Natale, proprio il 25 dicembre, ci aspetta in sala Jumanji - The Next Level, sequel di Jumanji - Benvenuti nella giungla, ancora interpretato da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan. Dovreste ricordare che nella nuova saga Jumanji è diventato un videogioco, che risucchia il giocatore e di fatto ne immette l'anima in un avatar, scelto tra i quattro personaggi disponibili. La combinazione tra il fisico dei quattro attori e le reali identità dei giocatori costituisce l'aspetto più umoristico e divertente di questa bilogia reboot diretta da Jake Kasdan. Ecco una breve guida per capire chi è chi, nei due lungometraggi.