Jumanji: prima foto del sequel diffusa dalla Sony

La Sony Pictures ha diffuso su Twitter la prima foto del cast di Jumanji 2 (o 3, se consideriamo l'originale), entrato in produzione lo scorso 21 gennaio e attualmente in corso di riprese alle Hawaii (il termine è previsto per il 26 aprile), per un'uscita durante il periodo natalizio.

Com'è noto e come dice la foto, "The Band Is Back", cioè tutto il cast di Jumanji - Benvenuti nella giungla ritorna, come tornano il regista Jake Kasdan e gli sceneggiatori Scott Rosenberg e Jeff Pinkner.

A Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Alex Wolff, Madison Iseman, Ser’Darius Blain, Morgan Turner, Nick Jonas e Rhys Darby si sono aggiunti Danny DeVito, Awkwafina, Danny Glover e Dania Ramirez.

Il sequel o reboot del Jumanji del 1995 ha incassato in tutto il mondo 956 milioni di dollari, oltre 3 volte e mezzo gli incassi dell'originale. E dunque ecco di nuovo l'intero gruppo pronto a dare la scalata al box office con il sequel.