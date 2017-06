Jumanji: Jack Black svela la connessione tra l'originale e il nuovo capitolo

Dwayne Johnson qualche tempo indietro aveva dichiarato che il nuovo Jumanji: Welcome to the Jungle non sarebbe stato un semplice reboot del film di Joe Johnston quanto piuttosto una sorta di sequel. Adesso il coprotagonista del film Jack Black ha invece spiegato come i due film saranno connessi.

"Il nostro gruppo prova a esplorare la giungla e conquistare il gioco. Si tratta di vita o morte, e mentre siamo dentro troviamo tracce lasciate da Alan Parrish (il protagonista primo Jumanji interpretato da Robin Williams, ndr.). Aveva costruito un'intera casa nella giungla, tipo il film Robinson nell'isola dei corsari. E' come se ci aiutasse pur non essendo presente." Queste le parole di Jack Black, il quale ha poi continuato a parlare delle differenze con l'originale: "In quello non vedevi mai il mondo dentro il gioco, mentre questo nuovo film è ambientato principalmente nella giungla di Jumanji. E' la parte più bella del film, che trasporterà il pubblico dentro quelle lande meravigliose, con tutti i pericoli e la bellezza."

Alla regia di Jumanji: Welcome to the Jungle è stato chiamato Jake Kasdan, mentre il resto del cast è composto da Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Alex Wolff e Morgan Turner. Il film arriverà nelle sale statunitensi il 22 dicembre di quest'anno.