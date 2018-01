Jumanji è primo al boxoffice italiano del weekend

Alla sua uscita il 1° gennaio Jumanji - Benvenuti nella giungla si era già piazzato al primo posto, quindi non stupisce vederlo in vetta al boxoffice italiano del weekend: parliamo di 3.195.000 euro per un totale finora di 5.700.000, con una media per sala di 7.000 su 456 copie. Un solido responso davvero, che conferma la grande performance del film con Dwayne Johnson oltreoceano: in tutto il mondo il nuovo Jumanji ha già portato a casa 520 milioni di dollari (su 90 di costo).

Coco della Pixar viene quindi scalzato dalla prima alla seconda posizione, rastrellando 2.654.000 euro e raggiungendo perciò i 7.920.000. Nel mondo è per ora "fermo" sui 590 milioni di dollari, di cui ben 177 vengono dalla Cina.

Stabile al terzo posto rimane la commedia nostrana Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: incassa altri 2.597.000 euro e totalizza 6.484.000.

Scende dalla seconda alla quarta posizione il drammatico Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson, con 1.962.000 euro nel weekend e un responso al boxoffice nostrano sugli 8.910.000.

Slitta dal quarto al quinto posto invece il thriller dalle venature erotiche Napoli velata di Ferzan Ozpetek, forte di altri 1.412.000 euro e con un incasso complessivo fino a questo momento di 4.254.000.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo