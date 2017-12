Jumanji - Benvenuti nella Giungla: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima del film

Sony Pictures e The Space Cinema ti offrono la possibilità di vedere in anteprima Jumanji - Benvenuti nella Giungla, il film di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart e Nick Jonas.

Le proiezioni avranno luogo in diverse città italiane il giorno 10 dicembre alle ore 11.



Prenota un invito omaggio valido per due persone compilando con i tuoi dati il form qui sotto (nella caso la tua prenotazione sia valida, riceverai successivamente una mail di conferma. Ingresso gratuito consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.):

Jumanji - Benvenuti nella Giungla arriverà in tutti i cinema italiani il 1 gennaio 2018.