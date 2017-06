Jumanji - Benvenuti nella Giungla: il primo trailer italiano del nuovo film con Dwayne Johnson

Diretto dallo specialista Joe Johnston nel 1995, Jumanji è diventato in tempi brevissimi un piccolo cult per ragazzi.

Merito della storia, quella dell'albo illustrato di Chris Van Allsburg pubblicato nell'81, certo; merito degli effetti speciali digitali che facevano piombare mandrie di animali esotici nel bel mezzo di un tranquillo distretto suburbano; merito anche, e forse soprattutto, del mai troppo compianto Robin Williams.



Insomma, l'eredità che stanno cercando di raccogliere il regista Jake Kasdan e un cast d'attori come Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas e Kevin Hart è piuttosto ingombrante.

Ma a quanto pare, non ci sono timori reverenziali, tra i protagonisti di Jumanji: Benvenuti nella Giungla. Solo la voglia di trattare con rispetto il materiale originale, di dargli una patina di modernità in più (si parte da un videogame, seppur vintage, e non più da un gioco da tavolo) e dalla voglia di divertire il pubblico più giovane e anche quello meno giovane.



Lo testimonia questo primo trailer del film italiano (più sotto lo potete guardare e asoltare nella versione originale:











Il nuovo Jumanji, che come va di moda di questi tempi è un po' un sequel, un po' un reboot, debutterà nelle sale americane il 20 dicembre, e sarà quindi tra i protagonisti della lotta per la conquista al box office delle Feste. In Italia il film uscirà nel mese di Gennaio 2018.

Ecco la trama ufficiale del nuovo Jumanji:

Dopo aver ritrovato una vecchia console con un videogioco di cui non hanno mai sentito parlare - Jumanji - quattro liceali vengono letteralmente scaraventati in una giungla che rappresenta l'ambiente del gioco, letteralmente trasformandosi negli avatar da loro scelti: il giocatore Spencer diventa un coraggioso avventuriero (Dwayne Johnson); il giocatore di football Fidge diventa Einstein (Kevin Hart); Bethany, la ragazza più popolare della scuola, diventa un professore maschio di mezza età (Jack Black); e la timida Marta diventa un guerriera cattivissima (Karen Gillan). Quello che scoprono è che non devi solo giocare a Jumanji - devi sopravvivere a esso. Per vincere la partita e ritornare al mondo reale, dovranno affrontare l'avventura più pericolosa della loro vita, scoprire cosa ha lasciato Alan Parrish 20 anni prima, e cambiare il modo in cui pensano a se stessi - o saranno bloccati nel gioco per sempre.