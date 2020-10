Jumanji: Benvenuti nella giungla, il film da vedere e commentare insieme sabato 17 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Jumanji: Benvenuti nella giungla con Dwayne Johnson rivisita e aggiorna il celebre film del 1995. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 17 ottobre alle 18.

La visione condivisa di sabato 17 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il sequel e contemporaneamente remake del celebre Jumanji del 1995. Jumanji: Benvenuti nella giungla, diretto da Jake Kasdan, rovescia l'ambientazione rispetto al film originale, in cui il bambino Alan Parrish veniva intrappolato dal gioco in scatola per poi tornare fare ritorno dopo 26 anni. L'indimenticabile Robin Williams era l'interprete della versione adulta del personaggio, mentre in questo seguito la magia di Jumanji risiede in un videogame dove stavolta vediamo cosa accade a chi viene risucchiato nella natura selvaggia. Il film ha avuto un grande successo nelle sale cinematografiche, tanto da aver avuto un seguito intitolato Jumanji: The Next Level.

L'appuntamento per vedere tutti Jumanji: Benvenuti nella giungla e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 17 ottobre alle 21.

Quatto ragazzi trovano una vecchia console per videogiochi nei seminterrati della scuola. Incuriositi dal gioco vintage ambientato nella selvaggia giungla di Jumanji, si prendono una pausa dalle pulizie che stanno facendo per puninzione e iniziano la partita. Una volta premuto il tasto start, i ragazzi scoprono con orrore di essere stati risucchiati dentro al gioco, e per di più con le sembianze adulte degli avatar selezionati. Il secchione del gruppo ci guadagna la prestanza fisica dell'esploratore Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), mentre l'atleta tutto muscoli deve adattarsi alle gambe corte e alla mente galoppante dello zoologo Franklin "Moose" Finbar (Kevin Hart). E se la ragazza timida e riservata si ritrova con addosso gli abiti succinti della letale guerriera Ruby Roundhouse (Karen Gillan), alla bella della scuola tocca abituarsi a quelli extra large del grassoccio professor Shelly Oberon (Jack Black). I quattro scoprono presto di essere finiti in una folle prova di sopravvivenza, dove l'unico modo per tornare alla realtà è portare la pedina del giocatore, l'avatar in questo caso, alla vittoria. Guai a innescare il game over, o si rischia di restare bloccati nella giungla come Alan Parrish vent'anni prima.



Jumanji - Benvenuti nella Giungla: Nuovo trailer italiano del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Jumanji: Benvenuti nella giungla.