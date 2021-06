Jumanji 4, si procede? Kevin Hart non ha dubbi

News Cinema

Dopo il successo di Jumanji - Benvenuti nella giungla e Jumanji - The Next Level, la saga con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black sembra destinata a proseguire. Parola di Hart.

Si è rivelato molto remunerativo il reboot / sequel del Jumanji con Robin Williams del 1995, composto finora da due capitoli, Jumanji - Benvenuti nella giungla (2017) e Jumanji: The Next Level (2019), tutti interpretati dal quartetto Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black. Per questa ragione, non stupisce che Kevin Hart, in una recente intervista con Collider, abbia confermato che nessuno abbia intenzione di smettere, anche se c'è un impedimento... logistico.

Per noi è stato monumentale ricreare il mondo di Jumanji e vederlo riscuotere quel successo. Noi puoi girare le spalle, non abbiamo intenzione di farlo. È tutta una questione di tempistiche. Dwayne, io... ora sto facendo un film con Jack Black, Borderlands, sono a Budapest. Abbiamo tutti altri progetti, penso che quando le cose rallenteranno e gli impegni si diraderanno, decisamente ne faremo un altro, non c'è ragione di non farlo. È un'avventura per famiglie, è una casella che, se la spunti correttamente, è fantastica. Porta soldi. La famiglia intera può andare al cinema e divertirsi. [...] Figuriamoci se non siamo interessati a farne un altro. So che anche la Sony lo è.