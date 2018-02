Julianne Moore sarà la protagonista del remake di Dopo il matrimonio

Julianne Moore sarà la protagonista del remake americano di Dopo il matrimonio, il dramma di Susanne Bier che nel 2007 si guadagnò la nomination all'Oscar come miglior film straniero. Nel cast di quel film figurava tra gli altri Mads Mikkelsen.

Il film sarà diretto da Bart Freundlich (Wolves, The Rebound), il quale ha ambientato la storia a New York e ha trasfromato i due personaggi protagonisti in donne, in modo da raccontare con maggiore profondità temi come la maternità e la famiglia. Chi sarà l'attrice che affiancherà la Moore come co-protagonista?

I due produttori Joel Michaels e Silvio Muraglia hanno commentato con entusiasmo l'arrivo della Moore a bordo del progetto: "Siamo felici di avere Bart come partner in questo progetto che rappresenta anni di dedizione e amore. Lui ha immaginato un magnifico nuovo modo di raccontare il dramma potente di Susanne Bier. Ci sentiamo onorati di lavorare con Julianne, il cui talento rimarchevole aggiunge profondità e verità a ogni ruolo che interpreta." Il progetto sarà portato al mercato del Festival di Berlino per trovare possibili acquirenti internazionali. Le riprese cominceranno questa primavera.

Vincitrice dell'Oscar per Still Alice, Julianne Moore è senza dubbio una delle più talentuose attrici americane dei nostri tempi. Tra i miglior film da lei interpretati vogliamo ricordare America oggi, Lontano dal paradiso, Io non sono qui, The Hours, Magnolia, Fine di una storia. Prossimamente la vedremo in un piccolo, doppio ruolo nel poetico La stanza delle meraviglie, diretto dal fedele compagno artistico Todd Haynes.