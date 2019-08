Julianne Moore sarà diretta da Jill Soloway in Mothertrucker

News Cinema

Si tratta dell'adattamento del libro di memorie scritto da Amy Butcher.

Il premio Oscar Julianne Moore (Still Alice) verrà diretta dalla creator di Transperent Jill Soloway in un lungometraggio intitolato Mothertrucker. La sceneggiatura sarà tratta dal libro di memorie della saggista e scrittrice Amy Butcher. Al centro della vicenda l’amicizia tra quest’ultima e Joy Mothertrucker, una signora di cinquant’anni che è una star di Instagram ma soprattutto l’unica donna che lavora come camionista che guida su percorsi ghiacciati. Per tredici anni la Mothertrucker ha rischiato la vita portando sempre a destinazione i suoi carichi. Ispirata dal coraggio e dall’ottimismo di fronte al pericolo, Amy decide di intraprendere un viaggio nel cuore dell’Alaska più selvaggia e pericolosa.

Ancora non si sa chi interpreterà la Butcher nel film, ma la compagnia di produzione Makeready sta cercando un’altra interprete di richiamo. Ricordiamo che la Soloway prima di Mothertrucker dirigerà anche Red Sonja per la Millennium Films al posto di Bryan Singer.

A dicembre vedremo Julianne Moore nei cinema italiani nel remake americano di After the Wedding di Susanne Bier, dove recita insieme a Michelle Williams e Billy Crudup. Nel futuro dell’attrice c’è anche The Glorias, dove interpreterà l’attivista Gloria Steinem. Alla regia del progetto Julie Taymor.