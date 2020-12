Julianne Moore compie 60 anni: le rendiamo omaggio con i suoi migliori 5 film in streaming

News Cinema

Festeggiamo il compleanno della grande attrice americana con le sue migliori interpretazioni disponibili in streaming.

Arriva oggi a 60 anni il premio Oscar Julianne Moore, una delle attrici più celebrate del cinema americano contemporaneo. Nel corso di circa trent’anni di carriera la Moore ha ottenuto innumerevoli successi di critica e pubblico, affermandosi principalmente come attrice drammatica. La sua eleganza e una presenza scenica innata l’hanno resa l’interprete perfetta per interpretare ruoli in produzioni ambientate in diverse epoche storiche: la Moore ha poi adoperato la propria bravura d’attrice per comporre e riempire ruoli molto diversi tra loro, personaggi femminili complessi e sfaccettati. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato per celebrare la carriera di Julianne Moore testimoniano in pieno come sia diventata, film dopo film, una vera e propria “musa” di un tipo di cinema autoriale ed elegante. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Julianne Moore

Magnolia

Fine di una storia

The Hours

Lontano dal paradiso

Still Alice

Magnolia (1999)

Dopo l'exploit di Boogie Nights datato 1997 - il film ha regalato alla Moore la sua prima nomination all’Oscar - la seconda collaborazione con Paul Thomas Anderson diventa un cult-movie destinato a durare. Intreccio di drammi personali in una Los Angeles notturna e pronta ad esplodere, Magnolia è una sinfonia corale di anime perse e poesia del dolore, splendidamente diretto e capace di diventare un concerto di volti e voci indimenticabili. Dal monologo di Tom Cruise all’amore impossibile tra John C. Reilly e Melora Walters, il film racconta storie toccanti e lievemente folli. Dolorosa prova della Moore, donna che deve veder morire l’uomo che ama. Orso d’Oro a Berlino e tre nomination all’Oscar: una per la splendida canzone Save Me di Aimee Mann. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Fine di una storia (1999)

Un cineasta discontinuo ma portentoso quando ispirato come Neil Jordan porta sul grande schermo uno dei romanzi più coinvolgenti e malinconici del grande Graham Greene. Nel melodramma ambientato a Londra durante la Seconda Guerra Mondiale la Moore risplende per sensualità e coinvolgimento emotivo, supportata dalle prove altrettanto maiuscole di Ralph Fiennes e Stephen Rea. Fine di una storia sfrutta la fotografia raffinata di Roger Pratt per una messa in scena che esalta tanto la visione del regista quanto la bravura degli attori. Un film dai sentimenti forti e insieme sfumati, perfetto per gli amanti delle grandi e tormentate storie d’amore. Da rivedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

The Hours (2002)

Tre piani temporali che intrecciano storie di donne sole con il proprio dolore, legate da un filo emotivo di rara potenza espressiva. Diretto con mano soave da Stephen Daldry, The Hours regala alla Moore ma anche a Nicole Kidman, Meryl Streep, Allison Janney e al cast maschile di supporto la possibilità di riempire personaggi sofferti e profondi, in uno dei migliori film drammatici dell’era moderna. A incorniciare il tutto le musiche sopraffine di Philip Glass. Davvero uno dei film più commoventi dei nostri tempi. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, NOW TV.

Lontano dal paradiso (2002)

Grazie a uno dei suoi registi preferiti, Todd Haynes, la Moore ripercorre le strade del melodramma anni ‘50 in un film che dietro la confezione post-moderna racconta tematiche estremamente attuali come l'accettazione della propria natura o il razzismo strisciante dietro il perbenismo della società americana. Lontano dal paradiso si presenta come un’operazione estetica in superficie per dimostrarsi invece un’opera complessa e stratificata, come d’altronde tutto il cinema di Haynes. Notevole anche Dennis Quaid nel ruolo di un marito fin troppo borghese per accettare se stesso...Disponibile su Apple Itunes.

Still Alice (2014)

Still Alice: Il trailer italiano del film

Ecco arrivare finalmente l’Oscar alla quinta nomination, grazie a una performance sottile e disperata, che riesce ad evitare con grazia ammirevole ogni sensazionalismo. Still Alice racconta la progressiva "scomparsa" di una donna causata dal morbo di Alzheimer. Dramma intimo e struggente perfettamente calibrato dai due registi, in cui la Moore esprime il meglio delle proprie abilità di attrice accompagnata con sapienza da Alec Baldwin e passione da Kristen Stewart. Notevole cinema di sensazioni e drammi quotidiani. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play.

Se amate Julianne Moore ci sono numerosissimi altri titoli che potete vedere per ammirarne la bravura. Tra gli altri cult-movie che l’attrice ha realizzato noi abbiamo apprezzato in particolar modo Maps to the Stars di David Cronenberg, America oggi e La fortuna di Cookie di Robert Altman, la divertente escursione nell’action realizzata grazie a Non-Stop, accanto a Liam Neeson. Il film per eccellenza da non perdere è ovviamente Il grande Lebowski, capoalvoro diretto dai fratelli Coen dove recita con Jeff Bridges e il resto di un cast strepitoso. Per quanto riguarda gli ultimi anni di carriera in particolare vi consigliamo Gloria Bell, remake del film sempre diretto da Sebastian Lelio dove la Moore offre una prova di enorme spessore, insieme leggera e profondissima. Una delle sue migliori interpretazioni in assoluto.