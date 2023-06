Julian Sands: cinque mesi dopo la scomparsa le ricerche continuano, la famiglia ringrazia

News Cinema

Sono passati cinque mesi da quando il popolare attore britannico Julian Sands, esperto escursionista, è andato disperso nella zona di Mount Baldy in California, ma le ricerche continuano, ancora senza esito.

Era il 13 gennaio quando Julian Sands, il popolare attore britannico che da qualche anno risiedeva a Hollywood, venne dichiarato scomparso, dopo che non aveva fatto ritorno da un'escursione nella zona di Mt. Baldy, in California. Oltre cinque mesi dopo, le ricerche di quello che ormai è il corpo dell'attore non si sono interrotte, anche se restano ancora senza esito, e la famiglia esprime la sua riconoscenza alle autorità dello Stato.

Although missing hiker, Julian Sands, was not located during the recent search mission, the case remains active. We want to thank all the individuals who assisted in the June 17th search and the previous search missions. pic.twitter.com/TQqSvA1wAR — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) June 21, 2023

La scomparsa di Julian Sands

Esperto escursionista, a detta di tutti coloro che lo conoscevano, l'attore di Camera con vista, Il pasto nudo e moltissimi film e serie tv, non fece ritorno a casa lo scorso gennaio e le ricerche, per via di terra e aerea, vennero ostacolate a causa dell'eccezionale maltempo che aveva colpito la zona in cui era andato disperso. Le squadre di soccorso, quando le condizioni atmosferiche lo consentivano, hanno continuato a cercarlo e ad aprile il figlio dell'attore, Henry Sands, aveva espresso la gratitudine sua e dalla famiglia per gli sforzi compiuti dai volontari e dalla polizia della Contea di San Bernardino, nel tentativo di localizzare quelle che ormai, realisticamente, erano le spoglie del padre. Il 17 giugno, ancora senza esiti, è stata compiuta un'altra estesa ricerca nell'area. La famiglia nell'occasione, dopo aver rinnovato i propri ringraziamenti alle persone impegnate nell'impresa, ha dichiarato: "Continuiamo a tenere Julian nel nostro cuore con felici ricordi come padre meraviglioso, marito, esploratore, amante del mondo naturale e dell'arte, e come attore originale e collaborativo". Nella ricerca vengono impiegati anche droni capaci di spingersi in zone inaccessibili all'uomo, ma al momento, purtroppo, non c'è ancora un corpo a cui la famiglia possa dare sepoltura. Julian Sands aveva 64 anni al momento della scomparsa, era sposato in seconde nozze con la commediografa americana Evgenia Citkowitz, dalla quale ha avuto due figlie. Il figlio Henry era nato invece in precedenza dall'unione con la giornalista britannica Sarah Harvey. Schivo e riservato sulla sua vita privata, Sands non era mai finito sulle pagine dei tabloid. A Roma era un ospite frequente della Keats-Shelley Memorial House a piazza di Spagna, dove avevamo avuto il piacere di assistere, pochi anni fa, a una delle sue appassionate letture.