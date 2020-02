Julian Fellowes da Downton Abbey a Il vento tra i salici

News Cinema

Il creatore della serie inglese più amata di sempre, Downton Abbey, lavora a un nuovo adattamento animato per il cinema del classico di Kenneth Grahame.

Julian Fellowes, acclamato creatore di Downton Abbey, porterà sul grande schermo un classico britannico della letteratura per l'infanzia, "Il vento tra i salici" di Kenneth Grahame. Per farlo, Fellowes ha unito le forze col produttore premio Oscar Gerald R. Molen.

Nel 1949 il libro ebbe un adattamento animato Disney, presentato come parte di un dittico in Ichabod and mr. Toad, e nel 1996 il compianto Terry Jones ne trasse Il vento nei salici, un film dal vero, poco conosciuto, con Steve Coogan nel ruolo di Mole, Talpa, e i suoi compagni dei Monty Python nelle altre parti (mr. Toad ovvero Rospo era lo stesso Jones, Topo era Eric Idle, Michael Palin era il sole e John Cleese l'avvocato di mr. Toad).

Fellowes collaborerà col regista Ray Griggs, con Richard Taylor della Weta Workshop e con la WETA Digital di Peter Jackson. "Non avremmo potuto immaginare uno sceneggiatore e una forza creativa migliori di Julian Fellowes per lavorare con Ray Griggs e dare vita ai classici personaggi del romanzo inglese, o immaginazioni più vivide della WETA per catturare l'aspetto e le sensazioni del mondo di Grahame", da dichiarato Molen.

La produzione del film inizierà quest'anno negli Studios di Peter Jackson a Wellington, in Nuova Zelanda, mentre Skywalker Sound si occuperà degli effetti sonori e dei rumori d'ambiente. Ovviamente saranno tutti attori famosi, ancora non annunciati, a dare voce ai personaggi animati.