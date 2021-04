Julia Roberts scatenata nella danza per Xavier Dolan in un video pubblicitario

News Cinema

Assente da un po' di tempo dal cinema e più presente in tv, Julia Roberts balla per Xavier Dolan nel video di una pubblicità.

Da un po' di tempo Julia Roberts, un tempo fidanzatina d'America, non si vede più sul grande schermo, mentre sul piccolo l'abbiamo vista nella prima stagione di Homecoming e la vedremo in Gaslight. Anche se oggi ha 53 anni, il suo inimitabile sorriso è ancora caro al pubblico come ai tempi di Pretty Woman, e se tre anni fa il New York Times l'aveva scelta come una delle protagoniste di un corto sulla danza, oggi a farla ballare è Xavier Dolan in un video pubblicitario per la Chopard, noto marchio svizzero di gioielli e orologi decisamente non a portata di tutte le tasche. Non a caso il video si intitola "Diamanti felici".

Il risultato è questo ballo scatenato in un video che fa a meno di sceneggiatura, scenografia ed altro per la serie "massimo risultato col minimo sforzo". Se siete fan di Julia Roberts vi farà comunque piacere rivederla così vivace e sorridente.