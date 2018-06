Julia Roberts reciterà in Little Bee, che produrrà anche per Amazon Studios

Julia Roberts produrrà per Amazon Sudios il dramma Little Bee, in cui reciterà anche come protagonista. Si tratta dell'adattamento cinematografico del romanzo The Other Hand, pubblicato nel 2008 da Chris Cleave. La storia vede protagonisti un giovane nigeriano in cerca d'asilo, chiamato appunto Little Bee, e la giornalista britannica Sara O'Rourke, che sarà interpretata dalla Roberts. I due si incontrano una prima volta durante il conflitto in Nigeria per riunirsi solamente svariati anni dopo. A scrivere la sceneggiatura sarà Kathleen Robertson. Non si sa ancora chi sarà il regista del lungometraggio né chi sarà il co-protagonista.

L'anno dopo la pubblicazione del libro la BBC Films aveva tentato di portare Little Bee sul grande schermo grazie all'interessamento di Nicole Kidman, ma il progetto non arrivò mai in porto. Recentemente vista nel successo di critica e pubblico di Wonder, Julia Roberts ha al suo attivo ben quattro candidature all'Oscar e la vittoria ottenuta grazie a Steven Soderbergh e a Erin Brockovich. Tra i suoi film più riusciti vale la pena ricordare Pretty Woman, La guerra di Charlie Wilson, Notting Hill. Il suo prossimo film sarà Ben is Back, un dramma indipendente in cui recita insieme al giovane talento Lucas Hedges, candidato all'Oscar per Manchester by the Sea e visto recentemente in Tre manifesti a Ebbing, Missouri.