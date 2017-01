Julia Robers e Viola Davis insieme nel drammatico Small Great Things

Fresca dello Screen Actors Guild Award per la sua performance in Barriere (nonché di un Golden Globe), Viola Davis si accinge a duettare in un progetto sulla carta interessante con un altro pezzo da novanta con cui il 28 febbraio potrebbe condividere la gioia e l'onore della vittoria di un Oscar: Julia Roberts.

Intitolato Small Great Things, il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Jodi Picoult e racconta la difficile vicenda di Ruth, un'infermiera esperta che lavora nel reparto pediatrico di un ospedale del Connecticut prendendosi cura del neonati. Un giorno le viene chiesto non troppo cortesemente da una mamma e un papà che sono suprematisti bianchi di tenersi alla larga dal loro bambino, che però muore quando non c'è nessun altro nella nursery. Inutile dire che la coppia trascinerà la povera donna in tribunale.

Small Great Things non ha ancora nè un regista nè uno scenegiatore, ma sappiamo che a finanziarlo sarà Marc Platt, già produttore di La La Land. Ignoriamo anche quale ruolo interpreterà la Roberts, anche se possiamo ipotizzare che sarà lei la mamma del disgraziato bambino.