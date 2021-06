Julia Butters di C'era una volta a Hollywood sarà la sorella di Steven Spielberg nella sua autobiografia

News Cinema

Steven Spielberg ha scelto la giovane attrice che interpreterà sua sorella in The Fabelmans, il suo film parzialmente autobiografico: è la Julia Butters che ha tenuto testa a Leonardo DiCaprio in una scena sublime di C'era una volta... a Hollywood.

Steven Spielberg ha scelto la bambina che interpreterà sua sorella nell'autobiografico The Fabelmans, che inizierà a girare d'estate: è Julia Butters, che come nome magari non vi dirà molto, ma si tratta di un'enfant prodige che ha tenuto testa a Leonardo DiCaprio in una delle scene indimenticabili di C'era una volta... a Hollywood, interpretando una piccola collega di Rick Dalton, "piccola" solo nell'età. Anche se la critica l'ha notata e coperta di nomination per le sequenze che abbiamo citato, Julia si era comunque già fatta amare soprattutto dal pubblico americano nel cast di American Housewife, dove ha recitato per ben 90 episodi dal 2016 al 2020. Nata nel 2009, Julia ha cominciato a recitare nel 2014.

A questo punto il cast di The Fabelmans comprende già Gabriel LaBelle nei panni del fittizio Spielberg, Michelle Williams in quelli di sua madre, Paul Dano come suo padre e Seth Rogen come interprete del giocoso "zio preferito". Più passa il tempo, più siamo curiosi di sapere come Steven, maestro della fantasia o dell'approfondimento storico, affronterà per la prima volta l'enormità di se stesso, con l'aiuto alla sceneggiatura di Tony Kushner. Ricordiamoci comunque che di Spielberg vedremo il 16 dicembre in sala la nuova versione del musical West Side Story, a 60 anni esatti di distanza dalla prima trasposizione cinematografica firmata da Robert Wise. Leggi anche The Fabelmans: Gabriel LaBelle sarà Spielberg adolescente nel film sulla giovinezza del regista