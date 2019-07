Judy: Renée Zellweger è Judy Garland nel full trailer del film

News Cinema

Arrivano nuove immagini del biopic sugli ultimi giorni della star, diretto da Rupert Goold.

Potrebbe essere un ruolo da Oscar, o almeno da nomination, quello che Renée Zellweger interpreta in Judy, il biopic di Rupert Goold dedicato agli ultimi mesi di vita di Judy Garland. La storia inizia nell'inverno del 1968, quando la Garland si esibisce in una serie di concerti sold out in un night londinese, il Talk of the Town. 30 anni dopo la sua memorabile performance nel Mago di Oz, Judy Garland combatte ancora con gli agenti, affascina i suoi colleghi e ricorda coi fan e gli amici la sua incredibile carriera.

Judy è tratto da un musical teatrale di Peter Quilter, End of The Rainbow, sugli ultimi mesi di vita dell'attrice e cantante, morta per un'overdose accidentale di farmaci nel giugno del 1969.

Del cast fanno parte anche Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell e Michael Gambon. Dopo il teaser dello scorso maggio è arrivato adesso un full trailer, che vi mostriamo.