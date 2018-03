Judy: la prima foto di Renée Zellweger nei panni di Judy Garland

Quando vi abbiamo dato notizia di un film intitolato Judy in cui Renée Zellweger avrebbe impersonato Judy Garland, non eravamo sicuri che l'attrice sarebbe stata in grado di assomigliare alla diva che fu Dorothy de Il Mago di Oz nonché la mamma di Liza Minnelli. E invece basta guardare la foto qui sopra (e più sotto) per capire che la Bridget Jones del grande schermo è invece riuscita quanto meno a ricordare la star canterina dei tempi d'oro di Hollywood, anche grazie a costumisti e a trucco e parrucco. La prima immagine dell'attrice protagonista del film del regista teatrale Rupert Goold è stata appena diffusa da Pathé e da Calamity Films, che hanno così annunciato l'inizio ufficiale delle riprese.

Con un cast composto anche da Jessie Buckley, Finn Wittrock e Sir Michael Gambon, Judy è stato scritto da Tom Edge, che ricordiamo come lo sceneggiatore della serie tv britannica The Crown. Non esiste ancora una data di uscita del film. Altra cosa che non sappiamo è se e quanto la Zellweger canterà. Potrebbe tranquillamente farlo, visto che in Chicago ha dimostrato di avere una bella voce e di essere intonata.

Siamo nell’inverno del 1968 e la leggenda dello showbitz Judy Garland arriva nella Swinging London per esibirsi in una serie di concerti presso The Talk of the Town. Son passati 30 anni da quando è diventata una star grazie a Il Mago di Oz, e se la sua voce si è indebolita, ha però guadagnato in intensità drammatica. Mentre si prepara per lo show, Judy litiga con i manager, incanta i musicisti e si abbandona ai ricordi con gli amici e i fan adoranti, la sua intelligenza e il suo ardore risplendono. Nemmeno i suoi sogni di romanticismo vengono offuscati, visto che comincia a essere corteggiata da Mickey Deans, che diventerà presto il suo quinto marito. Eppure Judy è fragile. Dopo aver lavorato per 45 dei suoi 47 anni, è esausta, afflitta dai ricordi di un’infanzia perduta lavorando a Hollywood e tormentata dal desiderio di tornare a casa dai suoi bambini. Riuscirà a trovare la forza per andare avanti?